События

03:54 25.12.2017

В общежитии Запорожья из-за взрыва гранаты погибли два человека

В Запорожье в одном из общежитий Днепровского района взорвалась граната, в результате чего погибли мужчина и женщина, сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на информацию пресс-службы Национальной полиции области.

"На месте работают сотрудники полиции. Есть погибшие", – сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

Прибывшие на место правоохранители вызвали спасателей ГСЧС, чтобы разблокировать двери для входа в помещение. Там они обнаружили тело женщины, а также мужчину, которому взрывом оторвало руку. Он скончался в карете скорой помощи возле общежития.

По данным полиции, за 10 месяцев 2017 правоохранители зафиксировали 139 случаев использования взрывных устройств в мирных городах Украины. Как сообщал председатель Нацполиции Сергей Князев, зафиксировано 36 фактов умышленных убийств с использованием взрывных устройств.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Генштаб Украины опроверг заявления России о военнослужащем ВСУ, просившего статус беженца

В полицию поступило 73 сообщения о нарушениях на выборах в ОТГ

В БПП заявили, что более 50% их кандидатов побеждают на выборах в ОТГ

В двух ОТГ Запорожской области средняя явка составила 55%

Биометрический контроль на границе с Россией начнут до Нового года

Выборы в объединенные общины: в Одесской области задержали трех человек

Под Славянском после столкновения с автомобилем перевернулся автобус, трое пострадавших

В Луганской области из-за снега и дождя почти 3 тыс. абонентов остались без электроэнергии

В многоэтажке в Днепре прогремел взрыв

В ближайшие дни ожидаются сильные порывы ветра и подъем уровня воды на реках

ПОСЛЕДНЕЕ

Координатор ООН потребовал обеспечить доставку гуманитарной помощи в Йемен

Глава грузинского МВД считает необходимым реформирование наркополитики, но категорически против ее полной декриминализации

Папа Римский в Сочельник попросил освободить всех похищенных

Выборы президента РФ: "Справедливая Россия" будет агитировать за Путина

Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю

В подконтрольной боевикам Макеевке в понедельник планируется испытание взрывчатки

В Песках рождественское перемирие соблюдается – штаб

В центре Киева обвалилась стена между дворами, повреждены два автомобиля и газопровод

Король Бельгии в рождественском поздравлении призывает не уступать цинизму и безразличию

В Карпатах предупредили об опасности схода лавин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА