В общежитии Запорожья из-за взрыва гранаты погибли два человека

В Запорожье в одном из общежитий Днепровского района взорвалась граната, в результате чего погибли мужчина и женщина, сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на информацию пресс-службы Национальной полиции области.

"На месте работают сотрудники полиции. Есть погибшие", – сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

Прибывшие на место правоохранители вызвали спасателей ГСЧС, чтобы разблокировать двери для входа в помещение. Там они обнаружили тело женщины, а также мужчину, которому взрывом оторвало руку. Он скончался в карете скорой помощи возле общежития.

По данным полиции, за 10 месяцев 2017 правоохранители зафиксировали 139 случаев использования взрывных устройств в мирных городах Украины. Как сообщал председатель Нацполиции Сергей Князев, зафиксировано 36 фактов умышленных убийств с использованием взрывных устройств.