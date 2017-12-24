Папа Римский в Сочельник попросил освободить всех похищенных

Папа Римский Франциск в рождественский Сочельник 24 декабря во время традиционной воскресной проповеди в Ватикане призвал к освобождению всех похищенных людей, включая священников, монахов и мирян, передает "Радио Свобода".

Также понтифик попросил о "даре мира для всего мира" и отметил, что особенно молится за людей, которые больше всего страдают из-за конфликтов в мире.

Как известно, в полночь в храмах пройдут праздничные мессы. Наимасштабнейшая – в соборе Святого Петра в Ватикане. Ее проведет папа Римский Франциск, в которой обратится с традиционным рождественским посланием.