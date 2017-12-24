В двух ОТГ Запорожской области средняя явка составила 55%

В двух теробщинах Запорожской области средняя явка избирателей составила 55%, сообщили наблюдатели гражданской сети "Опора".

Так, в Новоалексеевской сельской ОТГ Приморского района – 63%, то есть проголосовало 1150 избирателей.

Явка в Благовещенской сельской ОТГ Каменско-Днепровского района – 48%, то есть проголосовали 1794 избирателей"

Как известно, 24 декабря в Украине проходят выборы в 51 объединенной территориальной общине в 17 областях.