События

21:35 24.12.2017

В двух ОТГ Запорожской области средняя явка составила 55%

В двух теробщинах Запорожской области средняя явка избирателей составила 55%, сообщили наблюдатели гражданской сети "Опора".

Так, в Новоалексеевской сельской ОТГ Приморского района – 63%, то есть проголосовало 1150 избирателей.

Явка в Благовещенской сельской ОТГ Каменско-Днепровского района – 48%, то есть проголосовали 1794 избирателей"

Как известно, 24 декабря в Украине проходят выборы в 51 объединенной территориальной общине в 17 областях.

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Интерфакс-Украина
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