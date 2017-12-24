Биометрический контроль на границе с Россией начнут до Нового года

Биометрический контроль в некоторых местах пересечения границы между Украиной и Россией начнется с 27 декабря, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в "фейсбуке".

"Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 введут в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", – написал он.