События

18:52 24.12.2017

В подконтрольной боевикам Макеевке в понедельник планируется испытание взрывчатки

По данным разведки штаба АТО, в понедельник, 25 декабря, в день празднования Рождества по григорианскому календарю планируется испытание взрывчатых веществ на территории Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности на подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории.

"Приблизительно с 09:00 до 15:00 на указанном объекте может произойти мощный взрыв. В рабочее время могут пострадать гражданские граждане - сотрудники предприятия, которые вынуждены по объективным причинам оставаться на временно оккупированных территориях", - сообщается в воскресенье вечером на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook.

В штабе отмечают, что, несмотря на объявленное с полуночи 23 декабря перемирия, боевики продолжают обстрелы позиций украинских войск и готовят очередные провокации "с дальнейшим обвинением разведывательных подразделений Вооруженных сил Украины в якобы диверсионной деятельности на временно оккупированных территориях Украины".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Песках рождественское перемирие соблюдается – штаб

За минувшие сутки боевики 9 раз обстреляли позиции сил АТО, погиб один и ранен еще один украинский военный

За минувшие сутки боевики трижды нарушили новогодне-рождественское перемирие, погиб военнослужащий ВСУ

Боевики распространяют дезинформацию о якобы нарушениях перемирия военнослужащими ВСУ в зоне проведения АТО

С начала суток боевики трижды нарушили перемирие

Боевики нарушили перемирие, осуществив обстрел украинских позиций на Светлодарской дуге

Правозащитники зафиксировали 37 военных преступлений против населения на Донбассе в 2017 году

С начала суток в зоне АТО сохраняется режим тишины

Сутки в АТО: 22 обстрела, один военнослужащий ВСУ погиб, двое раненых

ВСУ готовы соблюдать перемирие в зоне АТО, но могут применить оружие в случаях угрозы жизни или захвату территории

ПОСЛЕДНЕЕ

Координатор ООН потребовал обеспечить доставку гуманитарной помощи в Йемен

В общежитии Запорожья из-за взрыва гранаты погибли два человека

Генштаб Украины опроверг заявления России о военнослужащем ВСУ, просившего статус беженца

Глава грузинского МВД считает необходимым реформирование наркополитики, но категорически против ее полной декриминализации

В полицию поступило 73 сообщения о нарушениях на выборах в ОТГ

В БПП заявили, что более 50% их кандидатов побеждают на выборах в ОТГ

Папа Римский в Сочельник попросил освободить всех похищенных

Выборы президента РФ: "Справедливая Россия" будет агитировать за Путина

В двух ОТГ Запорожской области средняя явка составила 55%

Биометрический контроль на границе с Россией начнут до Нового года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА