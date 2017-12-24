В подконтрольной боевикам Макеевке в понедельник планируется испытание взрывчатки

По данным разведки штаба АТО, в понедельник, 25 декабря, в день празднования Рождества по григорианскому календарю планируется испытание взрывчатых веществ на территории Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности на подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории.

"Приблизительно с 09:00 до 15:00 на указанном объекте может произойти мощный взрыв. В рабочее время могут пострадать гражданские граждане - сотрудники предприятия, которые вынуждены по объективным причинам оставаться на временно оккупированных территориях", - сообщается в воскресенье вечером на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook.

В штабе отмечают, что, несмотря на объявленное с полуночи 23 декабря перемирия, боевики продолжают обстрелы позиций украинских войск и готовят очередные провокации "с дальнейшим обвинением разведывательных подразделений Вооруженных сил Украины в якобы диверсионной деятельности на временно оккупированных территориях Украины".