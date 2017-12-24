События

18:41 24.12.2017

В Луганской области из-за снега и дождя почти 3 тыс. абонентов остались без электроэнергии

В Луганской области из-за снега и дождя почти 3 тыс. абонентов остались без электроэнергии

Непогода в Луганской области оставила полностью без электроэнергии 4 населенных пункта, еще 3 – частично, сообщает "Луганское энергетическое объединение" в фейсбуке в воскресенье.

"Зимняя непогода вновь оставила без света часть подконтрольной территории Луганщины. Так, по оперативной информации по состоянию на 13:30 24 декабря, полностью обесточены 4 населенных пункта, частично – 3. Всего без света находятся 2964 абонентов", – говорится в сообщении.

Как уже сообщалось, в ближайшие сутки в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях иногда 25 м/с, на дорогах ночью местами гололедица, кроме южных регионов.

В некоторых областях ожидается дождь с мокрым снегом.

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