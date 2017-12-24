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18:09 24.12.2017

В Песках рождественское перемирие соблюдается – штаб

В Песках рождественское перемирие соблюдается – штаб

В пос.Пески Ясиноватского района Донецкой области, находящемся возле Донецкого аэропорта, с началом действия новогодне-рождественского перемирия не прозвучало ни одного выстрела, сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в воскресенье со ссылкой на данные мобильной пресс-группы территориального управления "Д".

"Военнослужащие ВСУ, которые держат оборону в районе данного населенного пункта, рассказывают, что к этому спокойно не было. Ситуация была напряженной, ведь со стороны Донецка по нашим позициям регулярно вели огонь танки и БМП противника. Также российско-оккупационные войска постоянно применяли минометы разного калибра и стрелковое оружие… В уничтоженном войной, когда-то процветающем поселке, сегодня тишина", - говорится в сообщении.

При этом в штабе АТО отмечают, что военнослужащие ВСУ находятся на своих позициях и готовы к любому развитию событий.

Как сообщалось, 20 декабря 2017 года в Минске (Беларусь) во время заседания Трехсторонней контактной группы было принято решение об установлении всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00.00 23 декабря 2017 в связи с Рождественскими и Новогодними праздниками.

По данным штаба АТО, в первые же сутки боевики трижды нарушили перемирие, однако жертв обстрела с их стороны в пятницу не было. Украинские военные ответный огонь не открывали.

За минувшие сутки, 23 декабря, боевики 9 раз обстреляли позиции сил АТО (7 обстрелов пришлись на луганское и два на донецкое направление), в результате чего погиб один и ранен еще один украинский военный. Ответный огонь вновь не открывался.

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Интерфакс-Украина
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