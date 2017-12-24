События

15:52 24.12.2017

Между собравшимися "попить кофе" на Майдане и несогласными с политикой власти возникают словесные перепалки

Между участниками собрания на Майдане Независимости под названием "Кофе на Крещатике", не согласными с радикальными протестными действиями, и пришедшими на центральную площадь Киева людьми, которые не согласны с политикой действующей власти, время от времени возникают словесные перепалки.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", периодически между ними возникают эмоциональные дискуссии о ситуации в стране. Участники "Кофе на Крещатике" в дискуссиях часто говорят о том, что они пришли просто пообщаться, и это собрание "без политики", но при этом дискуссии о политике все-таки происходят.

В настоящее время на площади находится несколько десятков человек. Был замечен и внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков, который накануне анонсировал акцию "Кофе на Крещатике" в социальных сетях.

Как сообщалось, ранее акция против радикальных протестных действий собрала около 300 человек у Стелы Независимости на главной площади города. Ее участники принесли с собой чашки и термосы с горячими напитками, а также сладости компании Roshen.

Позже большая часть участников акции разошлись и покинули Майдан Независимости.

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