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15:30 24.12.2017

ЕС в 2018 году примет до 10 тыс. ливийских мигрантов

ЕС в 2018 году примет до 10 тыс. ливийских мигрантов

В 2018 году Евросоюз планирует принять из Ливии до 10 тыс. человек, которые сосредоточены в лагерях для беженцев, сообщил министр внутренних дел Италии Мако Миннити.

"В 2018 году до 10 тыс. беженцев получат возможность приехать в Европу, избегая рисков, по гуманитарным коридорам", - сообщил министр в интервью газете La Repubblica.

Заявление министра прозвучало вскоре после того, как группа беженцев в 162 человека из Эритреи, Эфиопии, Сомали и Йемена прибыла в минувшую пятницу в Рим военным самолетом из Ливии.

В группу вошли одинокие женщины, дети без сопровождения взрослых, инвалиды. Она была первой, которая прибыла в Европу по линии Агентства ООН по делам беженцев.

По данным ООН, в настоящее время в Ливии находятся до 400 тыс. беженцев из различных стран Ближнего Востока и Африки, из них 36 тыс. - детей.

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Интерфакс-Украина
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