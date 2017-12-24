События

15:01 24.12.2017

В Грузии нужно будет страховать автомобили с иностранными номерами, чтобы передвигаться по территории республики

В Грузии нужно будет страховать автомобили с иностранными номерами, чтобы передвигаться по территории республики

В Грузии с 1 марта 2018 года вводится обязательное страхование для владельцев автомобилей с иностранными номерами при въезде на грузинскую территорию, если они намерены остаться в стране не менее 15 дней.

Как сообщили "Интерфаксу" в Государственной службе надзора за страхованием, это определено законопроектом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца передвигающегося на территории Грузии автотранспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве", который был принят парламентом на этой неделе.

Согласно документу, приобрести страховку можно будет на контрольно-пропускном пункте. Стоимость страхового пакета зависит от вида транспортного средства и срока страхового периода, который рассчитывается на 15, 30 или 90 дней, а также на год.

В частности, стоимость страховки в зависимости от срока пребывания легкового автомобиля установлена в размере 30 лари, 50 лари, 90 лари и 295 лари; грузового автомобиля - 60 лари, 100 лари, 170 лари и 610 лари; автобуса (свыше 8 пассажирских мест) - 45 лари, 75 лари, 140 лари и 480 лари соответственно (текущий курс - 2,5342 лари/$1.).

Обязательный тарифный пакет определяет также страховку мотоцикла, прицепа к грузовику, сельхозтехники и специального автомобиля.

Страховые пакеты будут предоставляться общей дочерней компанией Госслужбы надзора страхования. Страховка будет покрывать как физический, так и материальный ущерб, нанесенный пострадавшим во время дорожно-транспортного происшествия.

Передвижение в Грузии без страховки легковых автомобилей, мотоциклов, сельхозтехники с иностранными номерами будет караться штрафом в размере 100 лари ($39,5), грузовиков и автобусов - 200 лари ($79).

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