За минувшие сутки боевики 9 раз обстреляли позиции сил АТО, погиб один и ранен еще один украинский военный

Один украинский военный погиб и еще один ранен под пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в субботу, 23 декабря, несмотря на объявленное перемирие, заявляет представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"К большому сожалению, после оглашения режима тишины у нас опять есть потери: один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще один ранен. В районе Луганского вражеский снайпер смертельно ранил украинского военнослужащего. Полутора часами позже там же, в районе Луганского, во время минометного обстрела получил ранение еще наш один военный. Сейчас его состояние здоровья оценивается как стабильное", - рассказал А.Мотузяник на брифинге в воскресенье.

Всего, по его словам, боевики 9 раз нарушили объявленное перемирие в течение суток. Семь из обстрелов пришлись на луганское направление, в частности, на светлодарскую дугу и пгт Луганское, при этом использовалось пехотное вооружение, БМП, 82-мм минометы, зенитные установки, стрелковое оружие, в т.ч. снайперское. Еще две огневые провокации со стороны боевиков пришлись на донецкое направление - г.Авдеевка (использовался крупнокалиберный пулемет) и с.Лебединское Волновахского района (стрелковое оружие).

При этом, как подчеркнул представитель Минобороны, украинские военные ответный огонь не открывали.

"Всего, несмотря на достигнутые договоренности о режиме тишины, российско-оккупационные войска хотя и уменьшили свою активность, но не прекратили обстрелы наших опорных пунктов. За минувшие сутки, напомню, враг осуществил девять обстрелов наших позиций, все они были прицельными. И огонь в ответ военнослужащие ВСУ не открывали, строго соблюдая режим прекращения огня", - рассказал он.

А.Мотузяник отметил, что боевики нарушили объявленный режим перемирия уже в первые сутки.

Как сообщалось, 20 декабря 2017 года в Минске (Беларусь) во время заседания Трехсторонней контактной группы было принято решение об установлении всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00.00 23 декабря 2017 в связи с Рождественскими и Новогодними праздниками.

По данным штаба АТО, в первые же сутки боевики трижды нарушили перемирие, однако жертв обстрела с их стороны в пятницу не было. Украинские военные ответный огонь не открывали. При этом, по данным украинской стороны Совместного центра координации и контроля, боевики распространили дезинформацию о нарушениях подразделениями ВСУ договоренностей о режиме прекращения огня, в частности, в мессенджере Телеграмм.