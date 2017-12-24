События

13:12 24.12.2017

В Польше и Словакии образовались автомобильные очереди на въезд в Украину

В Польше и Словакии образовались автомобильные очереди на въезд в Украину

Очереди из автомобилей образовались на украинско-польской и украинско-словацкой границе в преддверии Рождества Христового по григорианскому календарю.

"По состоянию на 6 часов утра перед пунктами пропуска "Краковец" и "Ягодин" скопилось на въезд в Украину приблизительно по 900 легковых транспортных средств. А перед пунктом пропуска "Шегини" в очереди стояло около 700 автомобилей. С украинской стороны очередей нет на всех пунктах пропуска", - сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины в воскресенье.

Как отмечают в пограничном ведомстве, ситуация связана с тем, что многие украинцы, уехавшие за границу на заработки или учебу, возвращаются на праздники домой. Кроме того, ситуация усложняется и тяжелыми погодными условиями в виде сильного снега, который словацкие дорожные службы не успевают убирать.

"Государственная пограничная служба Украины принимает все меры для обеспечения комфортного, безопасного и максимально быстрого пересечения границы гражданами и призывает всех путешествующих и автоперевозчиков учитывать ситуацию на границе во время выбора маршрута путешествий", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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