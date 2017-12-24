В начале грядущей недели будет тепло, в понедельник в большинстве областей дожди

В ближайшие сутки, 25 декабря, в Украине ожидается теплая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях и в Карпатах ночью 1-4° мороза, днем 1-3° тепла. В большинстве областей дожди, ночью на северо-востоке с мокрым снегом, лишь в южной части днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях порывы 15-20 м/с.

В Киеве ожидается дождь, Ветер западный, 7-12 м/с, температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений в день 25 декабря самая высокая температура была зафиксирована на отметке 7,7 градусов тепла в 2014 году, самая низкая - ночью на отметке 21 градус мороза в 1969 году.

Во вторник, 26 декабря, в Украине без осадков, лишь ночью 26 декабря в Черниговской и Сумской областях пройдет мокрый снег и дождь. На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла, на юге до 10° тепла.

В 26 декабря - без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7° тепла.