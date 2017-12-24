События

12:40 24.12.2017

В ДТП возле Львова пострадали 5 человек

В ДТП возле Львова пострадали 5 человек

Пять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на окружной дороге вокруг г.Львов вечером в субботу, 23 декабря, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, легковой автомобиль "Рено Логан" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген".

В результате аварии в больницу доставили 5 человек. Водитель "Рено" госпитализирована в тяжелом состоянии в реанимацию больницы №8. Троих пассажиров с травмами средней тяжести госпитализировали в больницу №8 и в больницу скорой помощи. Еще один пострадавший после предоставления медпомощи отказался от госпитализации.

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Интерфакс-Украина
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