В многоэтажке в Днепре прогремел взрыв

Сотрудница полиции пострадала в результате взрыва неустановленного предмета у нее дома в воскресенье утром в г.Днепр, она госпитализирована с ожогами, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данным полиции, взрыв произошел около 5:30 в квартире по ул.Данила Галицкого. "В результате взрыва пострадала хозяйка квартиры - сотрудник полиции. Женщину с ожогами доставили в реанимацию больницы. Ее жизни ничего не угрожает", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" начальник коммуникации полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

По ее словам, на месте происшествия проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства взрыва. Новокодацкий отдел полиции Днепра внес сведения по происшествию в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).