События

11:57 24.12.2017

Почти 130 человек задержаны за два дня в Грузии в рамках операции по профилактике преступности

Почти 130 человек задержаны за два дня в Грузии в рамках операции по профилактике преступности

Правоохранительные органы Грузии провели оперативно-розыскные мероприятия по всей стране, за двое суток задержаны 127 человек, сообщили в воскресенье в Департаменте криминальной полиции МВД.

"Против 45 задержанных возбуждены уголовные дела по фактам хранения и ношения огнестрельного оружия", - заявил на брифинге начальник Департамента криминальной полиции Мамука Челидзе.

Он сообщил, что также были задержаны наркодилеры; среди задержанных - один гражданин иностранного государства.

По его словам, в ходе двухдневных мероприятий полицейскому контролю подверглись 52 тысячи граждан. Изъяты 73 единицы огнестрельного оружия, 54 гранаты, около четырех тысяч патронов, более одного килограмма героина и других наркотиков.

"Подобные оперативно-розыскные мероприятия направлены в первую очередь на предотвращение преступлений и создание безопасной среды", - заявил М.Челидзе.

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Интерфакс-Украина
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