События

11:03 24.12.2017

В Китае за три года закрыты 13 тыс. вебсайтов

В Китае за три года закрыты 13 тыс. вебсайтов

С 2015 года по настоящее время китайские власти закрыли 13 тыс. вебсайтов, сообщило в воскресенье информационное агентство "Синьхуа".

Как отмечается в сообщении, правительство страны продолжит регулирование интернет-деятельности. Это, подчеркивает агентство, делается "в интересах обеспечения национальной безопасности и социальной стабильности, предотвращения распространения порнографии и сообщений подрывного характера".

"Безопасность в области интернета относится к категориям, касающимся долгосрочной власти партии, мира и стабильности страны на длительный период, социально-экономического развития и личных интересов представителей народа", - подчеркивает агентство.

Западные СМИ, тем не менее, комментируют закрытие сайтов как попытку властей ограничить свободу слова и критику в адрес китайской компартии.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый полет

Китай призвал к мирному решению северокорейской ядерной проблемы

В стратегии США по нацбезопасности РФ и КНР названы источником угрозы американским интересам

Два человека погибли в результате взрыва в Китае

В китайском городе Нинбо произошел взрыв

Темпы роста промпроизводства и розничных продаж в КНР замедлились

Китайский ритейлер предлагает пожизненные поставки алкоголя в рамках акции ко Дню одиноких людей

Трамп призвал Россию и Китай понизить уровень дипотношений с КНДР

Китай и Южная Корея подтвердили стремление к мирному решению проблемы Корейского полуострова - МИД КНР

В Китае начали работу два аэропорта

ПОСЛЕДНЕЕ

Король Бельгии в рождественском поздравлении призывает не уступать цинизму и безразличию

В Карпатах предупредили об опасности схода лавин

Между собравшимися "попить кофе" на Майдане и несогласными с политикой власти возникают словесные перепалки

ЕС в 2018 году примет до 10 тыс. ливийских мигрантов

В Грузии нужно будет страховать автомобили с иностранными номерами, чтобы передвигаться по территории республики

В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП, есть пострадавшие

По нарушениям на местных выборах в воскресенье уже открыто 10 дел

За минувшие сутки боевики 9 раз обстреляли позиции сил АТО, погиб один и ранен еще один украинский военный

В Польше и Словакии образовались автомобильные очереди на въезд в Украину

Около 300 киевлян собрались на Майдане выпить кофе и выразить несогласие с радикальными протестами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА