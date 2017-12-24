В ближайшие дни ожидаются сильные порывы ветра и подъем уровня воды на реках

В воскресенье и в начале следующей недели в Украине ожидаются порывы ветра 15–25 м/с, гололед, подъем уровня воды на реках западных областей и лавинная опасность 3 уровня в Закарпатье, сообщили в Укргидрометцентре.

"В течение 24-25 декабря в связи с осадками и снеготаянием на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровня воды на 0.1- 0.5 м, местами последующий выход воды на поймы рек", – говорится в сообщении на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье утром со ссылкой на Укргидрометцентр.

Также подъем уровня воды ожидается 24 - 26 декабря на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 - 1 м и реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2 - 0,7 м, местами выход воды на заводь.

Вместе с тем, по данным Укргидрометцентра, 24 декабря, в связи со снегопадами, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная лавинная опасность 3 уровня.

Кроме того, в воскресенье в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с; на дорогах, кроме южной части, ночью местами гололедица.