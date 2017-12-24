Сегодня временно изменят свое движение троллейбусы маршрутов №№ 6, 16, 18

В связи с проведением в центре Киева праздника католического Рождества во второй половине дня воскресенья временно изменят свои маршруты троллейбусы №№ 6, 16, 18, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Напомним, 24 декабря с 16:00 до 22:00 будут внесены изменения в маршруты пассажирского транспорта общего пользования №№ 6, 16, 18. Такие изменения инициированы Департаментом транспортной инфраструктуры в соответствии с распоряжением КГГА в связи с проведением праздника "Украина и мир празднуют Рождество Христово вместе", – говорится в сообщении на сайте мэрии в субботу.

В частности, работа троллейбусного маршрута № 6 организуют по следующей схеме: ул. Юрия Кондратюка - ул. Маршала Рокоссовского - ул. Полярная - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - станция метро "Лукьяновская".

Троллейбусы маршрута № 16 будут курсировать так: ул. Академика Щусева - ул. Рижская - ул. Дорогожицкая - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Черновола - Воздухофлотский путепровод (в обратном направлении по той же схеме).

Троллейбусы маршрута № 18 будут курсировать так: ул. Сошенко - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Черновола - Воздухофлотский путепровод (в обратном направлении - по этой же схеме).