События

10:03 24.12.2017

В Турции уволены более 2,7 тыс. госслужащих и военных в связи с делом о мятеже

В Турции уволены более 2,7 тыс. госслужащих и военных в связи с делом о мятеже

По подозрению в причастности к подготовке и попытке осуществления государственного переворота в Турции в 2016 году со своих постов в государственных структурах и в армии были уволены 2 тыс. 756 человек, сообщили турецкие власти.

Как проинформировала в воскресенье турецкая Official Gazette, в ходе нынешней - очередной волны увольнений - своих постов лишились 637 военнослужащих, 360 сотрудников жандармерии, 150 профессоров и преподавателей вузов.

Всего с момента подавления неудавшегося переворота в июле минувшего года было арестовано около 50 тыс. человек, 110 тыс. сотрудников учреждений уволено. В ходе подавления 240 человек погибли.

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Интерфакс-Украина
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