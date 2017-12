В индонезийском аэропорту пассажирский Boeing столкнулся в грузовиком

В аэропорту индонезийского города Медан пассажирский Boeing столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает The Straits Times. По данным издания, инцидент произошел около 9:00 по местному времени 23 декабря. В аварию с грузовиком попал самолет сингапурской авиакомпании SilkAir, который готовился к взлету. Из Медана пассажирский Boeing должен был пойти в Сингапур, однако из-за произошедшего, по данным местного издания, этот рейс был задержан более чем на 12 часов. Остальные детали и причины инцидента не уточняются. В то же время один из очевидцев происшествия, пользователь Twitter под ником Джерри Сойятман, опубликовал на своей странице в микроблоге фотографию, на которой на корпусе самолета заметна вмятина.

Am hearing that #SilkAir #Boeing #737800 #9VMGG was hit by a ground vehicle while on the parking stand in #Medan #KNOairport this morning. It arrived as #MI234 at 0800LT and was to depart as #MI233 at 0840LT but has not. Any info appreciated. pic.twitter.com/HF1e3HEthU