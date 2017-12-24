Северная Корея продолжит работы по обеспечению "ядерного сдерживания" в целях самозащиты

КНДР продолжит работы над совершенствованием своего ядерного оружия в целях обеспечения самозащиты, говорится в заявлении северокорейского МИД, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Мы продолжим консолидировать средства ядерного сдерживания, направленные на самооборону, в целях полного устранения ядерной угрозы, шантажа и враждебных действий со стороны США, а также для формирования баланса сил с Соединенными Штатами", - подчеркивается в заявлении.

В нем говорится, что "если США хотят жить в безопасности, они должны прекратить проводить враждебную политику в отношении КНДР, научиться сосуществовать со страной, обладающей ядерным оружием, пробудиться ото сна, в котором они видят, как наша страна отказывается от разработки и совершенствования всех видов тяжелых вооружений".

Внешнеполитическое ведомство возлагает ответственность за принятую накануне СБ ООН резолюцию с ужесточением акций против Северной Кореи на Вашингтон.

США, которых "ужасают наши успехи в реализации великой исторической задачи завершения построения наших ядерных сил, становятся все более и более неуравновешенными, применили против нас невиданно жесткие санкции и давление", говорится в документе МИД КНДР.

В нем подчеркивается, что Пхеньян не признает принятую против него резолюцию и рассматривает ее как враждебный акт.

Резолюция "является грубым покушением на суверенитет КНДР и актом войны, нарушающим мир и стабильность на Корейском полуострове и регионе в целом", указывается в заявлении северокорейского внешнеполитического ведомства.