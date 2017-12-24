События

08:34 24.12.2017

Число жертв наводнений и оползней, вызванных штормом на Филиппинах, достигло 200 человек

Число жертв наводнений и оползней, вызванных штормом на Филиппинах, достигло 200 человек

        Число погибших в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом на юге Филиппин, достигло 200 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

      Ранее сообщалось о 111 жертвах и 150 пропавших без вести.

      Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тропический шторм на Филиппинах унес десятки жизней

Вода из подтопленных на Закарпатье домов уже откачана, никто не пострадал – Москаль

Количество ДТП в Украине за 11 месяцев 2017 достигло 146 тыс

МВД Франции сообщило о гибели четырех детей в ДТП на юге страны

Миссия ООН: 15 гражданских были убиты, еще 72 – ранены на Донбассе с середины августа по середину ноября

СММ ОБСЕ в 2017 подтвердила более 400 жертв среди гражданского населения на Донбассе

МИД Украины выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших от наводнения на Шри-Ланке

Один из пострадавших от взрыва в суде Никополя скончался

В Никополе в суде взорвали две гранаты: один погиб, семеро ранены

В Бельгии поврежденный поезд при транспортировке с места аварии отцепился от состава и врезался в бригаду рабочих

ПОСЛЕДНЕЕ

В Турции уволены более 2,7 тыс. госслужащих и военных в связи с делом о мятеже

В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый полет

Северная Корея продолжит работы по обеспечению "ядерного сдерживания" в целях самозащиты

В индонезийском аэропорту пассажирский Boeing столкнулся в грузовиком

За минувшие сутки боевики трижды нарушили новогодне-рождественское перемирие, погиб военнослужащий ВСУ

Гражданку Украины с золотом и серебром на 200 тыс. грн задержали на КПВВ "Марьинка"

Боевики распространяют дезинформацию о якобы нарушениях перемирия военнослужащими ВСУ в зоне проведения АТО

Суд избрал меру пресечения брату замглавы Запорожского облсовета, также подозреваемого по делу "о фиктивных тендерах"

Украина выделила 120 млн грн на подготовку к Олимпиаде-2018

Отношения с Канадой очень важны для Украины, особенно в контексте председательства Оттавы в G7

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА