События

07:00 24.12.2017

За минувшие сутки боевики трижды нарушили новогодне-рождественское перемирие, погиб военнослужащий ВСУ

За минувшие сутки боевики трижды нарушили новогодне-рождественское перемирие, погиб военнослужащий ВСУ

        За прошедшие сутки боевики три раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, нарушив подписанное ранее новогодне-рождественское перемирие, в результате снайперского выстрела погиб украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "На протяжении прошедших суток зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков… в результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Он получил ранение несовместимое с жизнью в районе Светлодарской дуги. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Родину", – говорится в сводке за минувшие сутки на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

      На протяжении субботы боевики открывали огонь в направлении позиций ВСУ возле Луганского, Авдеевки и Лебединского. При этом украинские военнослужащие обеспечили выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются минских договоренностей.

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