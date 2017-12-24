За минувшие сутки боевики трижды нарушили новогодне-рождественское перемирие, погиб военнослужащий ВСУ

За прошедшие сутки боевики три раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, нарушив подписанное ранее новогодне-рождественское перемирие, в результате снайперского выстрела погиб украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"На протяжении прошедших суток зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков… в результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Он получил ранение несовместимое с жизнью в районе Светлодарской дуги. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Родину", – говорится в сводке за минувшие сутки на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

На протяжении субботы боевики открывали огонь в направлении позиций ВСУ возле Луганского, Авдеевки и Лебединского. При этом украинские военнослужащие обеспечили выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются минских договоренностей.