Гражданку Украины с золотом и серебром на 200 тыс. грн задержали на КПВВ "Марьинка"

Гражданку Украины с контрабандой золота и серебра на 200 тыс. грн задержали на линии разграничения в зоне проведения АТО, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

В субботу в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" на линии разграничения в Донецкой области, пограничниками было обнаружено большое количество драгоценностей.

"Среди личных вещей, а именно - в коробках из-под обуви и чая женщина скрыла изделия из металла желтого и белого цвета, предварительно - золота и серебра. Сумма оценки товара составляет примерно 200 тыс. грн", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Госпогранслужбе уточняют, что товар нашли пограничники Краматорского отряда совместно с работниками ДФС при осмотре транспортного средства, на котором гражданка Украины ехала к неконтролируемой территории.

"Сейчас гражданка и обнаруженные изделия переданы представителям ДФС для дальнейшего правового решения", говорится в сообщении.