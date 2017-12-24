События

06:33 24.12.2017

Гражданку Украины с золотом и серебром на 200 тыс. грн задержали на КПВВ "Марьинка"

Гражданку Украины с золотом и серебром на 200 тыс. грн задержали на КПВВ "Марьинка"

        Гражданку Украины с контрабандой золота и серебра на 200 тыс. грн задержали на линии разграничения в зоне проведения АТО, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

      В субботу в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" на линии разграничения в Донецкой области, пограничниками было обнаружено большое количество драгоценностей.

      "Среди личных вещей, а именно - в коробках из-под обуви и чая женщина скрыла изделия из металла желтого и белого цвета, предварительно - золота и серебра. Сумма оценки товара составляет примерно 200 тыс. грн", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

      В Госпогранслужбе уточняют, что товар нашли пограничники Краматорского отряда совместно с работниками ДФС при осмотре транспортного средства, на котором гражданка Украины ехала к неконтролируемой территории.

      "Сейчас гражданка и обнаруженные изделия переданы представителям ДФС для дальнейшего правового решения", говорится в сообщении.

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