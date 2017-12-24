События

05:34 24.12.2017

Боевики распространяют дезинформацию о якобы нарушениях перемирия военнослужащими ВСУ в зоне проведения АТО

Боевики распространяют дезинформацию о якобы нарушениях перемирия военнослужащими ВСУ в зоне проведения АТО

        Боевики распространяют "фейковую" информацию о нарушениях подразделениями Вооруженных сил Украины в АТО договоренностей по установлению режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников, сообщили в Украинской стороне СЦКК.

      "Украинская сторона СЦКК заявляет, что с первых минут установленного режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников информационными интернет ресурсами, подконтрольными боевикам ОРДО/ОРЛО, начала распространяться информация о, якобы ведении огня подразделениями Вооруженных сил Украины в АТО в направлении временно неподконтрольных правительству Украины территорий", – говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в субботу вечером.

      В информации уточняется, что на одном из каналов фейковых новостей боевиков в мессенджере Телеграмм отмечается, что "подразделения украинской армии, начиная с 00.00 23 декабря 2017, совершили обстрел в районе населенного пункта Ясиноватая, применив стрелковое оружие и АГС, а в районе населенных пунктов Горловка и Гольмовский - минометы различных калибров".

      В Украинской стороне СЦКК связывают такую показательную "фейковую" активность незаконных вооруженных формирований относительно несуществующих обстрелов со стороны подразделений ВСУ, исключительно с неприкрытым желанием обвинить украинских военных в несостоятельности придерживаться взятых на себя обязательств по соблюдению тишины.

      "Украинская сторона СЦКК отмечает: подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, безусловно придерживаются минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины", говорится в сообщении.

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