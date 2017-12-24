События

03:19 24.12.2017

Украина выделила 120 млн грн на подготовку к Олимпиаде-2018

        Украина выделила на подготовку спортсменов к зимним Олимпийским играм 2018 года 120 млн грн, сообщил руководитель отдела зимних видов спорта Министерства спорта Украины Даниль Амирханов.

      "Мы проанализировали выступления наших спортсменов и поделили их на три категории. К элитной группы попали 15 биатлонистов, а также фристайлист Александр Абраменко. Они получают гораздо больше денег на подготовку, чем представители двух других групп: ведущей и перспективной. Всего на зимние виды спорта государство выделила 120 тыс. гривен ", - отметил он.

      При этом 60 млн грн направят на биатлон. Д.Амирханов считает такое решение справедливым, поскольку именно в этом виде спорта украинцы имеют наибольшие успехи.

      Остальное распределят на другие виды спорта.

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