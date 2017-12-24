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02:50 24.12.2017

Отношения с Канадой очень важны для Украины, особенно в контексте председательства Оттавы в G7

Отношения с Канадой очень важны для Украины, особенно в контексте председательства Оттавы в G7

        Сотрудничество Киева и Оттавы является одним из приоритетов международной работы правительства Украины, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

      "Отношения с Канадой является одним из важных вопросов международной составляющей работы правительства Украины, особенно в контексте председательства Оттавы в группе Большой Семерки", – цитируют премьер-министра Украины в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

      Глава правительства Украины поблагодарил правительство Канады за теплый прием во время визита украинской правительственной делегации в Канаду и отметил, что всегда рад принимать канадских партнеров в Киеве. Он добавил, что повестка дня отношений двух стран - очень насыщенна.

      Сотрудничество между странами имеет широкий спектр - от агросектора до сферы авиастроения и совместного освоения космоса. Также важным инструментом сотрудничества, является соглашение о зоне свободной торговли, которая уже позволила удвоить взаимную торговлю.

      Сейчас надо в полной мере использовать потенциал Соглашения о ЗСТ", - заявил глава украинского правительства.

      Со своей стороны Х.Фриланд предложила поддержку Киеву в формате главенства Канады в группе G7.

      "Для Канады отношения с Украиной тоже очень важны. Канада будет председателем группы G7, и мы будем готовы обсудить украинский вопрос (разные его аспекты)", - заявила она.

      Во время переговоров стороны подвели итоги 2017 года и признали амбициозность планов на следующий год. Среди наиболее приоритетных сторонами признаны дерегулирование и внедрение новой системы государственного контроля, внедрения новых правил приватизации и проведения первой волны масштабной продажи нестратегических государственных активов и дальнейшее сотрудничество с международными финансовыми организациями.

      "Нам удалось консолидировать сотрудничество с парламентом для проведения реформ. Будем все делать для того, чтобы быть консолидированными и в дальнейшем. Возлагаю надежды, что уже в первом полугодии 2018 мы примем необходимые решения, чтобы по итогам 2018 иметь 3-4% роста экономики", добавил В.Гройсман.

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