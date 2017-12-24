Суд определил замглаву Запорожского облсовета под круглосуточный домашний арест

Червонозаводский райсуд Харьковской области в субботу поздно вечером определил меру пресечения заместителю главы Запорожского облсовета Владиславу Марченко, подозреваемому в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

"Суд определил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением браслета", - сообщили коррепонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Собеседник агентства также отметил, что прокуратура требовала более жесткую меру пресечения - в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного, по данным досудебного следствия, ущерба (87 млн.грн)

Как сообщалось, 20 декабря Харьковская прокуратура провела в Запорожье обыски в служебных кабинетах и по месту жительства ряда местных высокопоставленных чиновников, среди которых заместитель председателя Запорожского областного совета, руководитель фракции "Самопомич" в облсовете и руководитель Запорожской облорганизации партии Владислав Марченко и заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров, которому, по предварительным данным, удалось скрыться из города.

При этом городской голова Владимир Буряк сообщил, что его заместитель А.Пустоваров вчера поздно вечером отпросился на один день по личным делам, и уже 22 декабря, должен быть на рабочем месте.

Позже адвокат В.Марченко Сергей Барбашин сообщил, что его подзащитный был задержан после обыска у него дома следователем харьковской прокуратуры и отправлен в Харьков, где ему будет вручено подозрение за подписью прокурора Харьковской области в совершении преступления.

В партии "Объединение "Самопомич" расценивают задержание В.Марченко как давление на политическую силу. "Это преследование ради демотивации и унижения, как политической силы так и тех людей, которые в течение последних трех лет открыто честно борются против олигархического разворовывания города Запорожья и Запорожской области", - сказал лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Позднее генеральный прокурор Юрий Луценко опроверг политическую подоплеку задержания главы запорожской "Самопомочи".

"В.Марченко, который согласно данным следствия вместе с братом… лоббировали свои фирмы через связи с экс-оппоблоковцем, заместителем мэра Пустоваровым… Я понимаю эмоции господина главы фракции в ВР: его люди задержаны, а оппоблоковец убежал… Не понимаю лишь - где здесь политические репрессии?", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

22 декабря прокуратура объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) В.Марченко, его брату и директору одного из коммунальных предприятий Мелитополя.

По предварительным данным досудебного следствия, подозреваемые вместе с другими лицами разработали схему незаконного завладения бюджетными средствами.

"Только в этом году проведено более 10 тендеров через систему "Прозорро" на ремонт и реконструкцию освещения парка отдыха в Мелитополе, спортплощадок и многопрофильного лицея в Запорожье. Однако фактически тендер ни происходил. Поскольку подозреваемые не допускали к участию в торгах сторонних участников, то государственный заказ разыгрывался только между подконтрольными фирмами, часть из которых имеет явные признаки фиктивности", - сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

После тендеров составлялись фиктивные документы об исполнении работ и услуг, которые фактически не проводились и не оказывались, а средства перечислялись на счета подконтрольных фирм, а оттуда средства переводили фиктивным предприятиям для дальнейшего обналичивания.

В результате этого, по данным следствия, бюджетам Мелитополя и Запорожья нанесен ущерб на сумму более 87 млн.грн.