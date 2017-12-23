События

23:23 23.12.2017

Боевики готовят диверсионные группы для провокаций в мирных регионах Украины

Боевики готовят диверсионные группы для провокаций в мирных регионах Украины

        Боевики временно неподконтрольных правительству Украины территорий создают диверсионные группы для провокаций в мирных регионах Украины, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

      "Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция владеет достоверной информацией о том, что по "поручению лидера ДНР" Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации. По легенде участники так называемых акций "не будут иметь" никакого отношения к террористической группировке "ДНР", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

      Замглавы Нацполиции уточнил, что под руководством "шальных кураторов" планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе Украины, осквернение памятников, синагог и католических храмов. Участникам провокаций боевики-организаторы обещают щедрое вознаграждение в случае если общественного резонанса от их деятельности.

      "Обращаюсь к гражданам Украины - будьте внимательны и осторожны, при появлении подозрительных лиц и предметов обращайтесь в полицию", написал В.Аброськин.

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