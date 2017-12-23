Маккейн назвал решение США поставлять Украине ПТУР Javelin шагом в правильном направлении

Американский сенатор Джон Маккейн назвал "существенным шагом в правильном направлении" решение Вашингтона начать поставки Киеву противотанковых управляемых ракет (ПТУР) комплекса Javelin.

"Предполагаемое решение президента (США Дональда) Трампа поставлять противотанковые вооружения комплекса Javelin представляет собой еще один существенный шаг в правильном направлении и дает четкий сигнал, что США будут поддерживать своих союзников и партнеров в то время, когда они борются за свой суверенитет и территориальную целостность", - говорится в заявлении Д.Маккейна, размещенном на его сайте.

Сенатор-республиканец заявил, что "это решение назрело много лет назад". Он обвинил РФ в создании нестабильности в Украине и в продолжение смертоносных атак. Законодатель выразил уверенность в том, что в этой связи данный шаг принимается очень вовремя.

Д.Маккейн, который является одним из основных проводников идеи поставок оружия Киеву, утверждает, что это создаст "более стабильные и безопасные условия, необходимые для мирного решения конфликта".

По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, США одобрили план по предоставлению Украине противотанковых ракет Javelin. Как сообщило агентство, после формального одобрения американским президентом план поставок будет направлен в конгресс, который в месячный срок должен будет рассмотреть его и передать на одобрение госдепартамента США.

По информации телеканала ABC, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму $47 млн.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко в субботу заявил, что Украинское государство получит летальное оборонительное оружие из США, что подтвердил в телефонной беседе госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Как и договаривались с президентом Donald J. Trump, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном", - написал П.Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

Он выразил благодарность за лидерство президента Дональда Трампа, четкую позицию американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины. "Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России - достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств и продолжение накачивания Донбасса тяжелым оружием", - добавил президент.

По его словам, американское оружие в руках украинских воинов – "не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также для эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН". "Это также трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии. Украина победит!" – уверен П.Порошенко.