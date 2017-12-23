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20:51 23.12.2017

В Интерполе заявляют о необоснованности обращения РФ по поводу розыска Яценюка

В Интерполе заявляют о необоснованности обращения РФ по поводу розыска Яценюка

        В Украинском бюро Интерпола заявили, что никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует.

      "При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ - необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян. Поэтому никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола - не существует", – говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины в субботу вечером со ссылкой на Украинское бюро Интерпола.

      Как сообщалось, в субботу в аэропорту Женевы (Швейцария) задержали экс-премьер-министр Украины А.Яценюка.

      "Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известным абсурдным обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", - написала пресс-секретарь А.Яценюка Ольга Лаппо на своей странице в Facebook в субботу вечером.

      О.Лаппо подчеркнула абсурдность обвинения российского следкома, которые имеют реальные последствия.

      "Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле", резюмировала она.

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