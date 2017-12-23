События

19:41 23.12.2017

В Украине снимут историческую драму "Довбуш", релиз картины запланирован на 2019 год

В Украине снимут историческую драму "Довбуш", релиз картины запланирован на 2019 год

            Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) заключило с компанией "Пронто Фильм" контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки полнометражному художественному фильму "Довбуш", релиз которого запланирован на июнь 2019 года.

            Как сообщается на странице Госкино в Фейсбуке в субботу, проект этой картины стал победителем 10-го конкурсного отбора Госкино в секции игровых тематических фильмов "Величие украинского духа на примерах легендарных героев народного фольклора".

            Режиссер картины - известный украинский кинематографист, автор фильма "Поводырь" Олесь Санин. Сценарий написали Василий Портяк, Максим Чернын и О.Санин. Продюсирует фильм Максим Асадчий.

            Сумма государственной финансовой поддержки фильма составляет 65 млн грн при общей стоимости производства около 86,7 млн грн. Релиз картины "Довбуш" запланирован на июнь 2019 года.

            "Это фильм об украинском легендарном опришке Олексе Довбуше. О том, как родилась и разрослась легенда о карпатском лыцаре, которая вдохновляет целые поколения тех, кто борется за свободу родной земли. О силе и любви, о предательстве и несправедливости. О том, как он жил и как обманул смерть. Для съемок фильма выбраны уникальные природные локации, а также реальные места пребывания исторического героя Олексы Довбуша", - сообщает Госкино.

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