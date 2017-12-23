С начала суток боевики трижды нарушили перемирие

Состоянием на 18.00 субботы боевики три раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-террористические войска цинично нарушают новогодне-рождественское перемирие, которое начало действовать с начала суток. В течение сегодняшнего дня оккупанты уже трижды провоцировали силы АТО на огонь", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

На луганском направлении боевики с миномета калибра 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским оборонным укреплениям возле Луганского на Светлодарской дуге. В этом же районе украинских защитников обстреливал вражеский снайпер.

На донецком направлении боевики нарушали перемирие с пулеметов вблизи Авдеевки, а из стрелкового оружия неподалеку Лебединского.

"Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня", резюмировали в пресс-центре.