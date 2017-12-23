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17:02 23.12.2017

Конкурсная комиссия определилась с кандидатами на должность судьи КС по квоте президента, среди претендентов – Головатый

Конкурсная комиссия определилась с кандидатами на должность судьи КС по квоте президента, среди претендентов – Головатый

Конкурсная комиссия по осуществлению отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда (КС) Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины, определилась с претендентами на должность судьи КС.

"Конкурсная комиссия по осуществлению отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины, по результатам изучения документов и сведений, предоставленных кандидатами, по результатам специальной проверки и собеседования решила рекомендовать на должность судьи Конституционного суда Украины в такой приоритетности следующих лиц: Головатого Сергея Петровича, Лемака Василия Васильевича, Крусян Анжелику Романовну, Любченко Павла Николаевича, Чеховича Сергея Болеславовича, Грищук Оксану Викторовну", - сообщает сайт президента Украины в субботу.

Как сообщалось, член Конституционной комиссии, бывший министр юстиции Украины (1995-1997), народный депутат нескольких созывов Сергей Головатый в начале декабря избран вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко указывала, что из 18 членов КС 14 уже утверждены, остается внести 4 кандидатуры.

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