На Киевщине горел цех по производству растительного масла

Пожар в цехе по производству растительного масла в с. Якимовка (Тетиевский район, Киевская обл.) возник в субботу утром, огонь уничтожил шиферное покрытие и перекрытие здания на площади 400 кв. м, сообщает сайт Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сведения о пожаре поступили к спасателям в 9.10. Пожар локализован в 10.59 и полностью ликвидирован в 12.10.

"В результате пожара уничтожено шиферное покрытие, а также перекрытие здания на площади 400 кв. м", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.