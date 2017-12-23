Боевики нарушили перемирие, осуществив обстрел украинских позиций на Светлодарской дуге

Незаконные вооруженные формирования нарушили договоренности о новогодне-рождественском перемирии, проведя обстрел украинских позиций на Светлодарской дуге около 12.00 субботы, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер штаба АТО Василий Лабай.

"Около часа назад противник провел провокационный обстрел наших позиций на Светлодарской дуге. Применялись БМП, гранатометы и минометы", – рассказал он.

Вместе с тем В.Лабай подчеркнул, что силы АТО огонь в ответ не открывали.

"Данный обстрел не нес угрозы жизни нашим военнослужащим, однако мы всегда готовы дать адекватный ответ на эти провокации", – подчеркнул он.

В свою очередь, представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в субботу в Киеве отметил, что украинские военнослужащие соблюдают новогодне-рождественское перемирие в зоне проведения антитеррористической операции и готовы продолжить такой режим на период всех праздников.

"Украинская армия контролирует ситуацию в районе проведения антитеррористической операции и готова, как всегда, соблюдать режим тишины и в праздничное время в частности", - сказал он.

Позднее на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбуке появилось заявление, в котором, в частности, содержится информация о вышеуказанном нарушении со стороны боевиков.

"Сегодня около 11.30 российские наемники совершили обстрел в сторону позиций Вооруженных сил Украины на Светлодарской дуге. Вооруженная провокация из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП была осуществлена из неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Калиновка. Огонь в ответ силы АТО не открывали", - сказано в заявлении.

В штабе напомнили, что, по данным разведки штаба АТО, вооруженные формирования накопили неподалеку линии боевого столкновения на разных направлениях запасы боеприпасов.

"Цель создания данных арсеналов - открытые провокации против подразделений Вооруженных сил Украины и вероятные обстрелы временно оккупированных прифронтовых населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях во время новогодне-рождественского перемирия, чтобы спровоцировать ответный огонь и обвинить подразделения сил АТО якобы в срыве перемирия", - указывают в штабе.

Украинская сторона расценивает такие действия боевиков и их кремлевских кураторов как свидетельство в заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и "демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей".

"Все это происходит, несмотря на то, что ОБСЕ постоянно осуществляет контроль за режимом устойчивого новогодне-рождественского перемирия", - добавили в штабе.