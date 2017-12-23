События

13:09 23.12.2017

Боевики нарушили перемирие, осуществив обстрел украинских позиций на Светлодарской дуге

Боевики нарушили перемирие, осуществив обстрел украинских позиций на Светлодарской дуге

Незаконные вооруженные формирования нарушили договоренности о новогодне-рождественском перемирии, проведя обстрел украинских позиций на Светлодарской дуге около 12.00 субботы, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер штаба АТО Василий Лабай.

"Около часа назад противник провел провокационный обстрел наших позиций на Светлодарской дуге. Применялись БМП, гранатометы и минометы", – рассказал он.

Вместе с тем В.Лабай подчеркнул, что силы АТО огонь в ответ не открывали.

"Данный обстрел не нес угрозы жизни нашим военнослужащим, однако мы всегда готовы дать адекватный ответ на эти провокации", – подчеркнул он.

В свою очередь, представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в субботу в Киеве отметил, что украинские военнослужащие соблюдают новогодне-рождественское перемирие в зоне проведения антитеррористической операции и готовы продолжить такой режим на период всех праздников.

"Украинская армия контролирует ситуацию в районе проведения антитеррористической операции и готова, как всегда, соблюдать режим тишины и в праздничное время в частности", - сказал он.

Позднее на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбуке появилось заявление, в котором, в частности, содержится информация о вышеуказанном нарушении со стороны боевиков.

"Сегодня около 11.30 российские наемники совершили обстрел в сторону позиций Вооруженных сил Украины на Светлодарской дуге. Вооруженная провокация из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП была осуществлена из неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Калиновка. Огонь в ответ силы АТО не открывали", - сказано в заявлении.

В штабе напомнили, что, по данным разведки штаба АТО, вооруженные формирования накопили неподалеку линии боевого столкновения на разных направлениях запасы боеприпасов.

"Цель создания данных арсеналов - открытые провокации против подразделений Вооруженных сил Украины и вероятные обстрелы временно оккупированных прифронтовых населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях во время новогодне-рождественского перемирия, чтобы спровоцировать ответный огонь и обвинить подразделения сил АТО якобы в срыве перемирия", - указывают в штабе.

Украинская сторона расценивает такие действия боевиков и их кремлевских кураторов как свидетельство в заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и "демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей".

"Все это происходит, несмотря на то, что ОБСЕ постоянно осуществляет контроль за режимом устойчивого новогодне-рождественского перемирия", - добавили в штабе.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Правозащитники зафиксировали 37 военных преступлений против населения на Донбассе в 2017 году

С начала суток в зоне АТО сохраняется режим тишины

Сутки в АТО: 22 обстрела, один военнослужащий ВСУ погиб, двое раненых

ВСУ готовы соблюдать перемирие в зоне АТО, но могут применить оружие в случаях угрозы жизни или захвату территории

Боевики с полуночи осуществили 11 обстрелов позиций сил АТО

Противник накопил боеприпасы вблизи линии соприкосновения для провокаций

За минувшие сутки в зоне проведения АТО погиб один военнослужащий, двое раненых

Боевики с полуночи осуществили 7 обстрелов позиций сил АТО

Украинцы склонны считать, что конфликт на Донбассе следует решать политико-дипломатическим путем

За минувшие сутки в зоне проведения АТО погиб один военнослужащий, ранено четверо

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиграфкомбинат "Украина" весной может решить проблему с выдачей документов для выезда украинцев за границу

Кабмин может разрешить предоставление субсидий переселенцам по месту пребывания, независимо от договора аренды жилья - Рева

Рева выступает за изменения в законодательство в части уточнения статуса ВПЛ

МИД Польши призвал представителей РФ вернуться в СЦКК в Донбассе

Решение Кабмина о новых размерах денежного обеспечения для военных с 2018 года не вступит в силу без принятия законопроекта о перерасчете пенсий - Рева

Синоптики прогнозируют сырую погоду в ближайшие дни

Синоптики предупредили о лавиноопасности в Карпатах

Зоопарк Лондона закрыт из-за пожара

В Индии при падении автобуса в реку погибли 32 человека

Тропический шторм на Филиппинах унес десятки жизней

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА