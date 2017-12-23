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12:48 23.12.2017

МИД Польши призвал представителей РФ вернуться в СЦКК в Донбассе

МИД Польши призвал представителей РФ вернуться в СЦКК в Донбассе

Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность ситуацией с безопасностью на Донбассе и призвало Россию вернуть военнослужащих в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), говорится в заявлении ведомства, распространенном на его сайте в субботу.

"Мы выражаем надежду, что российская сторона решит немедленно вернуться в СЦКК", - говорится в заявлении польского МИД .

В нем подчеркивается, что ведомство выражает обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта на востоке Украины, о которой предупреждала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

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