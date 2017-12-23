Синоптики прогнозируют сырую погоду в ближайшие дни

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплый влажный атлантический воздух.

Как сообщает Укргидрометцентр, в ночь на воскресенье мокрый снег с переходом в дождь, днем небольшой дождь, на Левобережье страны и в Карпатах мокрый снег и дождь, лишь в восточных и южных областях ночью без осадков.

На дорогах, кроме южной части, ночью местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в западной части от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла, в Карпатах 0-2° мороза.

В Киеве в ночь на воскресенье мокрый снег с переходом в дождь, днем небольшой дождь. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 декабря самая высокая температура днем была 9,7 в 1995, 2015г., самая низкая ночью - 25,6 мороза в 1902г.

Небольшой дождь, в восточных, Черниговской и Сумской областях с мокрым снегом (ночью в северной части умеренные осадки), в Прикарпатье, Одесской и Николаевской областях без существенных осадков.

На дорогах западных, северных и центральных областей кое-где гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-6° тепла, на востоке и северо-востоке местами 1-3° мороза; днем 2-8° тепла, на юге и в Прикарпатье около 10° тепла, на северо-востоке страны около 0°.

В Киеве 25 декабря ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7° тепла.