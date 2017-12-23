События

09:52 23.12.2017

В Индии при падении автобуса в реку погибли 32 человека

32 человека погибли в результате падения пассажирского автобуса в реку в штате Раджастан на севере Индии, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Еще 10 человек получили травмы.

По данным полиции, пассажирский автобус, ехавший на высокой скорости, пытался обогнать автомобиль на мосту, но его водитель не справился с управлением.

Пока неизвестно, выжил ли водитель, и сколько человек находилось в автобусе.

Он следовал из города Савай-Мадхопур в Лалсот.

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