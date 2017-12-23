Тропический шторм на Филиппинах унес десятки жизней
Примерно 90 человек погибли при наводнениях и оползнях в провинции Северный Ланао, вызванных тропическим штормом на Филиппинах, десятки человек числятся пропавшими без вести, сообщают в субботу западные СМИ.
В настоящее время в провинции развернуты спасательные операции, однако их проведение затруднено повреждениями линий электропередач и связи.
Метеорологи заявляют об усилении шторма, скорость ветра достигает более 80 километров в час.
Шторм ударил по острову Минданао накануне.