События

08:38 23.12.2017

Тропический шторм на Филиппинах унес десятки жизней

Тропический шторм на Филиппинах унес десятки жизней

Примерно 90 человек погибли при наводнениях и оползнях в провинции Северный Ланао, вызванных тропическим штормом на Филиппинах, десятки человек числятся пропавшими без вести, сообщают в субботу западные СМИ.

В настоящее время в провинции развернуты спасательные операции, однако их проведение затруднено повреждениями линий электропередач и связи.

Метеорологи заявляют об усилении шторма, скорость ветра достигает более 80 километров в час.

Шторм ударил по острову Минданао накануне.

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