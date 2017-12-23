Сутки в АТО: 22 обстрела, один военнослужащий ВСУ погиб, двое раненых

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего один военнослужащий погиб, двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В общем, за минувшие сутки, российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины. В случаях, которые состовляли наибольшую опасность личному составу, украинские воины давали агрессору адекватный огневой ответ. В результате вражеских обстрелов ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук.

В штабе отметили, что боевики применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы и артиллерию.

На Луганском направлении, во второй половине дня, незаконные вооруженные формирования вели огонь из 122-мм артиллерийской системы по позициям ВСУ на подступах к Старому Айдару. Минометы 120-го калибра боевики применили по защитникам Троицкого, Травневого и Луганского. Позиции в Новоалександровке и Зайцевом обстреливали из БМП, гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении под минометный огонь боевиков попали опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки, Пищевика и Павлополя.