События

06:36 23.12.2017

Сутки в АТО: 22 обстрела, один военнослужащий ВСУ погиб, двое раненых

Сутки в АТО: 22 обстрела, один военнослужащий ВСУ погиб, двое раненых

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего один военнослужащий погиб, двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

 "В общем, за минувшие сутки, российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины. В случаях, которые состовляли наибольшую опасность личному составу, украинские воины давали агрессору адекватный огневой ответ. В результате вражеских обстрелов ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук.

В штабе отметили, что боевики применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы и артиллерию.

На Луганском направлении, во второй половине дня, незаконные вооруженные формирования вели огонь из 122-мм артиллерийской системы по позициям ВСУ на подступах к Старому Айдару. Минометы 120-го калибра боевики применили по защитникам Троицкого, Травневого и Луганского. Позиции в Новоалександровке и Зайцевом обстреливали из БМП, гранатометов и пулеметов.

 На Донецком направлении под минометный огонь боевиков попали опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки, Пищевика и Павлополя.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики нарушили перемирие, осуществив обстрел украинских позиций на Светлодарской дуге

Правозащитники зафиксировали 37 военных преступлений против населения на Донбассе в 2017 году

С начала суток в зоне АТО сохраняется режим тишины

Меркель и Порошенко высказались за присвоение Франции и ФРГ статуса посредников для возвращения российских офицеров в СЦКК

В 2018 году в 10 парках Киева проведут капитальный ремон

Трамп намерен одобрить поставку в Украину противотанковых ракет

Ранее судимый житель Харьковщины выстрелил себе в голову, когда полиция пыталась задержать его

ВСУ готовы соблюдать перемирие в зоне АТО, но могут применить оружие в случаях угрозы жизни или захвату территории

Боевики с полуночи осуществили 11 обстрелов позиций сил АТО

Противник накопил боеприпасы вблизи линии соприкосновения для провокаций

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиграфкомбинат "Украина" весной может решить проблему с выдачей документов для выезда украинцев за границу

Кабмин может разрешить предоставление субсидий переселенцам по месту пребывания, независимо от договора аренды жилья - Рева

Рева выступает за изменения в законодательство в части уточнения статуса ВПЛ

МИД Польши призвал представителей РФ вернуться в СЦКК в Донбассе

Решение Кабмина о новых размерах денежного обеспечения для военных с 2018 года не вступит в силу без принятия законопроекта о перерасчете пенсий - Рева

Синоптики прогнозируют сырую погоду в ближайшие дни

Синоптики предупредили о лавиноопасности в Карпатах

Зоопарк Лондона закрыт из-за пожара

В Индии при падении автобуса в реку погибли 32 человека

Тропический шторм на Филиппинах унес десятки жизней

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА