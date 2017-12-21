На Буковине задержан сотрудник военной прокуратуры за взятку в $3 тыс

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Киев. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Сотрудник Кицманской военной прокуратуры (Черновицкая обл.) задержан за вымогательство взятки в размере $3 тыс, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"Генеральной инспекцией ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту вымогательства работником прокуратуры Черновицкой области неправомерной выгоды", – написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Фейсбук в среду.

В информации уточняется, что в ходе досудебного расследования установлено, что прокурор Кицманской местной прокуратуры Черновицкой области по предварительному сговору с местным жителем потребовал обвиняемому в уголовном производстве предоставить неправомерную выгоду в сумме $3 тыс за содействие в решении вопроса о назначении наказания не связанного с реальным лишением свободы.

Следователями Генеральной инспекции совместно с сотрудниками военной прокуратуры Черновицкого гарнизона и УСБ в Черновицкой области, после передачи обвиняемым в уголовном производстве неправомерной выгоды в размере $3 тыс, указанный прокурор и посредник задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование продолжается", добавила Л.Сарган.