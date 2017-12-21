В Запорожье на новый маршрут вышли 7 новых автобусов "МАЗ"

В Запорожье на городской маршрут вышли 7 новых автобусов "МАЗ" большой вместимости, которые должны решить проблемы с нагрузками в местном городском транспорте.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Запорожья, новые автобусы вышли в среду на новый автобусный маршрут, соединяющий отдаленный Осипенковский район с железнодорожным вокзалом "Запорожье-1". "Это первые машины из партии автобусов, закупленных в 2017 году на условиях финансового лизинга. Мы открываем новый маршрут на самом проблемном направлении. Стоимость проезда составит 4 гривни", - рассказал первый заместитель городского головы Запорожья Сергей Мишок.

В пресс-службе мэрии сообщили, что всего в 2017 году в Запорожье было закуплено 35 новых автобусов, первая партия из 7 автобусов вышла на новый маршрут в среду, остальные город получит в начале 2018 года.