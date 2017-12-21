Мины угрожают жизни 220 тыс. детей в зоне конфликта, заявляют в ЮНИСЕФ и призывают стороны к прекращению огня и разминированию

ЮНИСЕФ указывает на угрозу жизни 220 тыс. детей на востоке Украины со стороны мин и неразорвавшихся боеприпасов и призывает все стороны прекратить огонь для проведения разминирования.

"Зона конфликта на востоке Украины является одной из наиболее загрязненных по количеству мин и взрывчатых предметов в мире ... это создает угрозу для 220 тыс. детей, которые живут, играют и ходят в школу в районах, где остается много мин, неразорвавшихся боеприпасов и других смертельных взрывоопасных остатков войны", - говорится в сообщении Детского фонда ООН, распространенного в четверг.

В ЮНИСЕФ рассказали, что за период с января по ноябрь 2017 года в среднем раз в неделю проходил один случай смерти или ранения ребенка вдоль линии разграничения на Донбассе.

"Противопехотные мины, неразорвавшиеся боеприпасы и взрывоопасные пережитки войны являются причинами примерно двух третей случаев смерти или ранения детей", - отметили в фонде.

Кроме того в Детском фонде обратили внимание на то, что мины и другие взрывные предметы создают риски для жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, таких как объекты водо, электро и газоснабжения.

"ЮНИСЕФ призывает все стороны конфликта восстановить свои обязательства по прекращению огня, подписанные в Минске, и позволить начать мероприятия по разминированию и реконструкции", - говорится в сообщении.