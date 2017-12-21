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02:10 21.12.2017

Американская администрация одобрила поставки стрелкового оружия Украине

Американская администрация одобрила поставки стрелкового оружия Украине

        Администрация президента Дональда Трампа санкционировала поставки Украине снайперских винтовок M107A1 и сопутствующего оборудования на сумму $41.5 млн, сообщило издание The Hill.

      Вместе с тем, как утверждает издание, пока правительство США не дало согласия на поставки Украине противотанковых ракет Javelin и других видов тяжелого вооружения, о чем просит Киев.

      Решение Белого дома приветствовал сенатор-республиканец Боб Коркер, который заявил: "Я рад, что администрация приняла решение о продаже Украине оборонительного вооружения", отметив, что "это решение поддержано конгрессом".

      Вместе с тем, как передает корреспондент телеканала CNN, "Госдепартамент подтвердил, что Украина теперь может покупать легкое оружие у американских производителей", однако "эти поставки осуществляются не правительством США".

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