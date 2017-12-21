Минфин поприветствовал приказ Лондонского суда об аресте активов Коломойского и Боголюбова

Министерство финансов Украины поприветствовало приказ Лондонского суда о всемирном аресте активов бывших владельцев ПАО КБ "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, и шесть компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем.

"Мы приветствуем это положительное решение Английского суда. На сегодня государство фактически потратила почти 140 млрд грн в докапитализации ПриватБанка из-за того, что ранее из него были выведены деньги, или предоставлены недостаточно обеспеченные кредиты, которые никто не возвращает. Эти 140 млрд грн - это деньги каждого гражданина, каждого налогоплательщика, и они обязательно должны быть возвращены в государственный бюджет. Несмотря на некоторые попытки срыва юридического процесса и защиты интересов Банка, команда юристов, работает над этим делом, сделала профессиональную работу и достигла результата", – говорится в сообщении на сайте банка со ссылкой на заявление Министра финансов Украины Александра Данилюка.

Телевизионная служба новостей сообщает, что И.Коломойский в свою очередь заявил временном аресте активов.

"Это временный арест на время рассмотрения дела в суде", - прокомментировал он приказ британского суда.

Как сообщалось, Высокий суд Лондона (Великобритания) издал приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более $2,5 млрд

"ПАО КБ "ПриватБанк" начал судебный процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 19 декабря 2017 Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов господ Коломойского и Боголюбова, и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем", – говорится в сообщении на сайте ПриватБанка в среду вечером.

В информации уточняется, что приказ об аресте активов был выдан на основании предоставленных суду детальных доказательств, доказывающих, что И.Коломойский и Г.Боголюбов вывели из банка почти $2 млрд путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых, средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем. "Путем этого процесса ПриватБанк планирует вернуть средства, сумма которых, вместе с процентами составляет более $2,5 млрд", сказано в сообщении.

"ПриватБанк уверен, что английский суд честно и объективно рассмотрит его иск, а также, что банк добьется успеха и сможет вернуть средства, которые были незаконно выведены из него", подытожили в пресс-службе ПриватБанка.