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01:11 21.12.2017

Из-за поломанной ноги Кернесу пришлось временно перестать учиться ходить

Из-за поломанной ноги Кернесу пришлось временно перестать учиться ходить

        Врачи пока не рекомендуют городскому голове Харькова Геннадию Кернесу продолжать учиться ходить.

      "Я учился ходить, даже пробовал ходить на экзоскелете, но получилось так, что я как-то неправильно поставил ногу и сломал ногу. Я долго находился в гипсе. Поэтому сейчас врачи мне еще не рекомендуют учиться ходить", - рассказал Г.Кернес журналистам в среду.

      Он отметил также, что до возобновления занятий ему нужно будет сбросить вес.

      "Я поправился чуть-чуть и мне надо сбросить вес немного, чтобы мне было комфортно ходить. В этом отношении я работаю над собой. Сейчас я каждый день по утрам кручу велосипед по часу, по полтора - как получается", - сказал Г.Кернес.

      Как сообщалось, 28 апреля 2014 года Г.Кернес был тяжело ранен во время пробежки по Белгородскому шоссе в Харькове.

      По факту покушения на убийство Г.Кернеса открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство). Досудебное расследование проводится следственным управлением Главного управления МВД Украины в Харьковской области. Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство.

      В октябре 2015 года в сети появилось видео, как Г.Кернес пытается ходить. В декабре того же года, он рассказал, что учится ходить после тяжелого ранения и у него есть прогресс. "Я могу пройти самостоятельно, с помощью специальных медицинских приспособлений – ортезов, которые помогают мне идти. Я каждый день хожу минимум по километру. У меня есть улучшения в этом вопросе", - сказал мэр Харькова.

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