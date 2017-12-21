Движение на трассе Киев-Одесса восстановлено

Затор на трассе между Киевской и Черкасской областями, возникшей накануне вследствие снегопада, ликвидирован, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Только что получил оперативную информацию: в Киевской области на участке дороги Киев-Одесса между Белая Церковь и г.Жашков – пробки ликвидирован!", – написал он в среду вечером.

Премьер-министр поблагодарил ведомства причастные к ликвидации затора.

"Спасибо за скоординированную работу ГСЧС, МВД, НацПолицию! Вместе мы преодолеем любые вызовы!", добавил В.Гройсман.