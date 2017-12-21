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00:20 21.12.2017

Движение на трассе Киев-Одесса восстановлено

Движение на трассе Киев-Одесса восстановлено

        Затор на трассе между Киевской и Черкасской областями, возникшей накануне вследствие снегопада, ликвидирован, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

      "Только что получил оперативную информацию: в Киевской области на участке дороги Киев-Одесса между Белая Церковь и г.Жашков – пробки ликвидирован!", – написал он в среду вечером.

      Премьер-министр поблагодарил ведомства причастные к ликвидации затора.

      "Спасибо за скоординированную работу ГСЧС, МВД, НацПолицию! Вместе мы преодолеем любые вызовы!", добавил В.Гройсман.

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