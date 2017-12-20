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23:37 20.12.2017

Лондонский суд дал приказ об аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму свыше $2,5 млрд

Лондонский суд дал приказ об аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму свыше $2,5 млрд

        Высокий суд Лондона (Великобритания) издал приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более $2,5 млрд

      "ПАО КБ "ПриватБанк" начал судебный процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 19 декабря 2017 Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов господ Коломойского и Боголюбова, и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем", – говорится в сообщении на сайте ПриватБанка.

      В информации уточняется, что приказ об аресте активов был выдан на основании предоставленных суду детальных доказательств, доказывающих, что И.Коломойский и Г.Боголюбов вывели из банка почти $2 млрд путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых, средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем. "Путем этого процесса ПриватБанк планирует вернуть средства, сумма которых, вместе с процентами составляет более $2,5 млрд", сказано в сообщении.

      "ПриватБанк уверен, что английский суд честно и объективно рассмотрит его иск, а также, что банк добьется успеха и сможет вернуть средства, которые были незаконно выведены из него", подытожили в ПриватБанке.

      Как сообщалось, экс-владельцы и экс-руководство ПриватБанка в свою очередь также оспаривают действия Нацбанка, Минфина и самого ПриватБанка после его национализации. По данным НБУ всего в украинские и британские суды подано более 400 подобных исков.

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